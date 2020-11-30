Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Tam ölçülü sebzeli bulgur pilavı | Bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Sebzeli bulgur pilavı ise neredeyse her yemeğin yanına fazlasıyla yakışır. Peki, sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır? | Sebzeli bulgur pilavı ölçülü | Kolay bulgur pilavı tarifi
Hem leziz hem de sağlıklı bir yemek hazırlamak istiyorsanız sebzeli bulgur pilavını deneyebilirsiniz. Peki, sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Sebzeli bulgur pilavı tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı bulgur
- 1 adet soğan
- 1 adet yeşil biber
- 2 adet domates
- 1 adet patlıcan
- 1 yemek kaşığı salça
- 4 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları soyup küp küp doğrayın.
Patlıcanları 15-20 dakika tuzlu suda bekletin.
Soğanları doğrayın ve yağda kavurun.
Patlıcanların suyunu süzüp tencereye ekleyin ve kavurmaya devam eden.
Ardından biber ve domatesleri de küçük küçük kesip tencereye alın.
Salçayı ekleyip kavurun ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Bulguru yıkayıp süzün ve tencereye alın.
Tuz ve suyu ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.
Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Tencere kapağının altına havlu kağıt serin ve pilavı demlenmeye bırakın.
Afiyet olsun.