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Sebzelerde ilaç kalıntısı denetimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mihalgazi, Sarıcakaya, Mahmudiye, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde üretilen sebzelerden hasat öncesinde zirai ilaç kalıntısı olup olmadığının tespiti için numune alım işlemleri devam ediyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:38
Sebzelerde ilaç kalıntısı denetimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mihalgazi, Sarıcakaya, Mahmudiye, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde üretilen sebzelerden hasat öncesinde zirai ilaç kalıntısı olup olmadığının tespiti için numune alım işlemleri devam ediyor.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili açıklamasında, Bakanlığın programı dâhilinde İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2018 yılında 115 adet numune analizinin yapıldığını belirtti. Sever,2019 yılında ise 140 adet numune alınacağını, sebzelerin yoğun olarak üretildiği bölgelerden hasat öncesi ve hasat sırasında ilçe müdürlüklerimiz teknik elemanları tarafından alınan numune analizlerinde kalıntı çıkması halinde de idari yaptırım uygulanacağını söyledi.


Eskişehir’de üretilen sebzelerin çoğunlukla Eskişehir ile Ankara ve İstanbul pazarlarına gönderildiğini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, sebze üretiminde sağlıklı ürün elde edilmesi için hastalıklar ve zararlılarla mücadelede zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığını, üreticilerin tavsiye dışı ilaç kullanımı ya da ilaçlama ile hasat süresi arasında geçmesi gereken süreye uyup uymama durumunun tespiti için bitki sağlığı konusunda hasat öncesi denetimler yapıldığını önemle belirtti.


Bütün amaçlarının halka sağlıklı gıda sunabilmek olduğunu söyleyen İl Müdürü Sever, çiftçilere ve ilaç bayilerine sürekli bu konularda eğitim verildiğini, değişiklik olması halinde de üreticilerimize değişikliklerin anlık olarak bildirildiğini aktardı.


Dr. Sever, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:


“Üreticilerimize tavsiyemiz yetkili bayilerden ilaç almaları, ruhsatlı ilaç kullanmaları ve üzerinde yazdığı miktarda ilaç kullanılmalarıdır. Bunların yanında son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye de dikkat edilmelidir. İlaç kullanımından sonra gerekli süre geçmeden kesinlikle hasat yapılmamalıdır.Bu durumda kullanılan ilaçlar, insanlara direkt kalıntı olarak gelmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hedefimiz tüm tüketicilerimiz için güvenli ve yeterli gıda ihtiyacının sağlanmasıdır.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:38
  1. odunpazarı

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