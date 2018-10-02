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Sebze ve meyvelerin zamanlarını biliyor musunuz?

Sebze ve meyveleri doğru zamanda tüketmek çok önemlidir...

02 Ekim 2018 Salı 16:39
Sebze ve meyvelerin zamanlarını biliyor musunuz?


Eylül

Şimdi tam zamanı: Taze ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye

Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva

Mevsimi geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz

Ekim

Şimdi tam zamanı: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması

Yakında tezgahta: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina

Mevsimi geçmek üzere: Taze ceviz, kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm

Kasım

Şimdi tam zamanı: Lahana, portakal, mandalina, ayva

Yakında tezgahta: Balkabağı, brüksel lahanası

Mevsimi geçmek üzere: Fındık turpu

Aralık

Şimdi tam zamanı: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana, Trabzon hurması

Yakında tezgahta: Pazı, pırasa, kereviz

Mevsimi geçmek üzere: Armut, roka

Ocak

Şimdi tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt

Yakında tezgahta: Muz, pazı

Mevsimi geçmek üzere: Nar, semizotu

Şubat

Şimdi tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defneyaprağı

Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka

Mevsimi geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana

Mart

Şimdi tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla

Yakında tezgahta: Bebe havucu, çilek, barbunya

Mevsimi geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak

Nisan

Şimdi tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik

Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber

Mevsimi geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz

Mayıs

Şimdi tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık, soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci

Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz

Mevsimi geçmek üzere: Bebe havucu, beyaz kuşkonmaz

Haziran

Şimdi tam zamanı: Enginar, taze patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene

Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık

Mevsimi geçmek üzere: Can eriği, çilek, havuç.

Temmuz

Şimdi tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun

Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut

Mevsimi geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul

Ağustos

Şimdi tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla

Yakında tezgahta: Taze ceviz, incir, taze fındık, mantar

Mevsimi geçmek üzere: Göbek salata, kiraz..

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:39
  1. Trabzon
  2. meyve
  3. sebze
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