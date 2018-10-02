Sebze ve meyvelerin zamanlarını biliyor musunuz?
Sebze ve meyveleri doğru zamanda tüketmek çok önemlidir...02 Ekim 2018 Salı 16:39
Eylül
Şimdi tam zamanı: Taze ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva
Mevsimi geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz
Ekim
Şimdi tam zamanı: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması
Yakında tezgahta: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina
Mevsimi geçmek üzere: Taze ceviz, kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm
Kasım
Şimdi tam zamanı: Lahana, portakal, mandalina, ayva
Yakında tezgahta: Balkabağı, brüksel lahanası
Mevsimi geçmek üzere: Fındık turpu
Aralık
Şimdi tam zamanı: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana, Trabzon hurması
Yakında tezgahta: Pazı, pırasa, kereviz
Mevsimi geçmek üzere: Armut, roka
Ocak
Şimdi tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt
Yakında tezgahta: Muz, pazı
Mevsimi geçmek üzere: Nar, semizotu
Şubat
Şimdi tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defneyaprağı
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka
Mevsimi geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana
Mart
Şimdi tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla
Yakında tezgahta: Bebe havucu, çilek, barbunya
Mevsimi geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak
Nisan
Şimdi tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik
Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber
Mevsimi geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz
Mayıs
Şimdi tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık, soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci
Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz
Mevsimi geçmek üzere: Bebe havucu, beyaz kuşkonmaz
Haziran
Şimdi tam zamanı: Enginar, taze patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık
Mevsimi geçmek üzere: Can eriği, çilek, havuç.
Temmuz
Şimdi tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun
Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut
Mevsimi geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul
Ağustos
Şimdi tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla
Yakında tezgahta: Taze ceviz, incir, taze fındık, mantar
Mevsimi geçmek üzere: Göbek salata, kiraz..
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