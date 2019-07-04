Kulaktan dolma birçok bilgiye sahibizdir. Bazı şeyleri sorgulamadan doğru kabul eder, öğrendiğimiz şekilde devam ederiz. Bunlardan biri de sebze ve meyvelerin bıçakla kesilmemesi gerektiği. Peki, sebze ve meyveler neden bıçakla kesilmemeli?

Havayla temas eder

Meyve ve sebzeler soyulurken havayla temas eder. Aynı şekilde sebze ve meyveler bıçakla soyulup, kesilirken havayla çok fazla temas eder. Böylelikle sebzeler ve meyveler vitamin-minarel kaybı yaşar.

Sebze ve meyveleri nasıl doğramalıyız?

Metal bıçak kullanmak yerine sebze ve meyveleri elimizle parçalayabiliriz. Elle parçalamak zor geliyorsa; bunun yerine ağaçtan yapılan bıçakları tercih edebilirsiniz.

Meyve ve sebze tüketilmeden önce nelere dikkat edilmeli?

Pişireceğiniz sebzeleri ya da yiyeceğiniz meyveleri bir gece önceden beyaz sirkeli su da bekletmelisiniz. En az 6 saat suda kalan sebze ve meyveler tüm kimyasallardan ve parazitlerden kurtulmuş olur. Sebzeleri doğradıktan sonra hızlıca pişirmek de önemli. Aynı şekilde salatayı da yemeden hemen önce hazırlamak vitamin ve minarellerinin kaybolmaması için çok kıymetli.