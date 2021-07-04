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Ekonomi Sebze ve meyve ürünleri satın alınacak
Ekonomi

Sebze ve meyve ürünleri satın alınacak

Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından sebze ve meyve ürünleri satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 14:24:00 -
Sebze ve meyve ürünleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 24 kalem sebze ve meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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