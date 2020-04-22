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Aktüel

Sebze-meyve satış alanlarında Covid-19 düzenlemesine uyup uymadığı denetlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde vatandaşların sağlığını koruma ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla oluşturulan ekipler sebze-meyve satış alanlarında denetim yaptı.

2020-04-22 12:01:07 -
Sebze-meyve satış alanlarında Covid-19 düzenlemesine uyup uymadığı denetlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde vatandaşların sağlığını koruma ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla oluşturulan ekipler sebze-meyve satış alanlarında denetim yaptı.


İçişleri Bakanlığının talimatlarına istinaden Covid-19’la mücadele kapsamında; Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün birer personelinden oluşturulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Görevliler tarafından, salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla ilçede bulunan işletmelerde hijyen ve temizlik kuralları, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı, ürünlerin poşetlenmeleri gibi kurallara uyma zorunluluğu ve uygulamaları kontrol ediliyor. Kontrollerde, kapalı pazar alanında meyve ve sebze satan esnaflara, toplum sağlığı ve cezai işlem ile karşılaşılmaması adına kurallara uymaları hatırlatıldı.

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