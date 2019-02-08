Sebze meyve halk pazarları ne zaman ve nerelere kurulacak Patlıcanın fiyatı ne kadar?

Marketlerde sebze ve meyve fiyatları doların düşmesine rağmen inmemesi vatandaşların tepkisinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepkisi çekti. Erdoğan, fırsatçıların hortumunu kesmek için belediyelerin halk ekmekte olduğu gibi halk sebze ve meyve pazarlarının kuracağını söyledi. Erdoğan'ın bu çıkışından sonra Patlıcanın fiyatı ne kadar?

ABD’nin Brunson’un tutuklanmasını bahane ederek Türkiye’ye karşı başlattığı dolar savaşı nedeniyle dolar kurunda yükselme olmuştu. ABD’nin dolar savaşı duvara tozlamasıyla birlikte dolarda düşüş olmuş dolar 5.21 seviyelerine inmişti. Doların düşmesine rağmen fırsatçılar sebze ve meyve fiyatlarında indirim yapmak yerine fiyatları daha da yukarı çekmişti. Fırsatçılara en sert tepkiyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısında pazarlardaki fiyatlar konusunda vatandaşı rahatlatan mesajlar verdi. Erdoğan, "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız.Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" dedi.

Halk sebze ve meyve pazarları nereye kurulacak?

Başkan Erdoğan, "Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak. Dünkü kabine toplantısında alınacak yeni ekonomik tedbirleri konuştuk. Vurgunu komisyoncular yapıyor. Gıdayı üreticiden tüketiciye farklı aracı olmadan en uygun fiyatla vatandaşa ulaştırma gayreti içinde olacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk işaretlerini verdiği uygulama en kısa sürede İstanbul ve Ankara’dan başlatılacak. İlk etapta mahallelere belediyelerin mobil manavları hizmet verecek.

Fırsatçılar tedirgin oldu fiyatları düşürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın gerekli adımların atılacağını duyurmasının ardından pazarda fiyatlar ciddi şekilde düştü. Aniden düşen sebze-meyve fiyatları, daha önce yapılan fırsatçılığın da itirafı olmuş oldu. Kara kışı ve Antalya'da yaşanan hortumu bahane ederen patlıcanın fiyatını 15 liraya çıkaran fırsatçılar, Erdoğan'ın "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" açıklamasının ardından fiyatı 5 liraya kadar indirme kararı aldı.