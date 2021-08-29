Sebze-meyve fiyatları üzerinden iktidara kirli bir operasyon çekiliyor

Hakkı Bilir İstanbul

Cumhur ittifakının her alandaki başarısı, meyve sebze hallerini kontrol altında tutan bir ekip tarafından bilinçli olarak sabote ediliyor. Temel gıda niteliğindeki ürünler, tarladan raflara gelene kadar astronomik fiyatlarla zamlandırılıyor. Tarlada 35 kuruşa dahi alıcı bulamayan nice ürün, pazar tezgahlarında ve market raflarında 10 liradan aşağı satılamıyor. İstanbul’da bir halde fiyatları yükseltmek için kabak başta olmak üzere kasalar dolusu birçok sebzenin çöp kamyonlarına atılması, ekonomiye yönelik sabotajı gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi devler ligine çıkartıcı stratejik hamleleri ve diplomatik başarıları ise ‘tezgah’ operasyonlarıyla gölgeleniyor.

Yasal denetim şart

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Hukukçu Aydoğan Ahıakın, hal yasasının ivedilikle çıkarılmasını gerektiğini vurgulayarak şunları dile getirdi: “Hal yasası Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomi reformu paketi kapsamında konu başlıklarından biri olmuştu. Sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek, üreticiden tüketiciye gelene kadar katlanan fiyat politikasını engellemek için hal yasası adımı atılması zaruri hale gelmiştir. Özellikle ülkemizde fırsatçılığın önüne geçilmesi açısından piyasada ve tüketicide yasal düzenleme büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Hallerdeki ürün çeşitliliği de artırılacak, hallerin modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecektir. Ekonomi reformları çerçevesinde yapılacak yeni düzenlemelerle Hal yasası hayata geçirilecek. Tüketicilerin büyük beklentisini karşılayacak ve hepimizin beklediği önemli bir yasal düzenleme olacaktır. Yapılacak yeni yasal düzenleme ile gıda sektöründeki israfın asgari seviyeye çekilmesi sağlanacaktır. Hal yasası ile üretimden satışa kadarki tüm süreçte maliyetler azaldığı gibi gıda fiyatlarının düşürülmesi de söz konusu olacak ki tüketici açısından en fazla önem arz eden konu fiyatların düşürülmesi konusudur.”

Fiyat manipülasyonu

Tüketici Hakları Derneği Eski Başkanı Avukat Rıdvan Yıldız da, şunları ifade etti: “Gıda manipülasyonunun önüne geçmek bir iç güvenlik meselesi olmuştur. Devlet çok ciddi bir organizasyon şeması oluşturmalı ve üreticiden tüketiciye kadar fiyat artışını takip etmelidir. Temel gıda ürünlerine ulaşımın zorlaştırılması bilinçli bir harekettir. Devlet buna müsaade etmemelidir. Tarladan raflara kadar geçen süreçteki fiyat artışı ciddi denetime tabi tutulmalı. Kasıtlı olarak fiyat artışı yapanlar hukuk önünde hesap vermelidir. Bu da çok ciddi bir takip mekanizmasıyla olur. Kurulacak takip mekanizması sayesinde, ne üretici ne de tüketici mağdur olmayacaktır. Hatta aracıların da mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Bunun içinde şeffaf bir takip politikası şarttır. Gıda ürünlerinin bilinçli olarak manipüle edilmesine asla müsaade edilmemelidir.”

