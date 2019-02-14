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Sebze fiyatlarının yükselişi Kaynarcalı çiftçileri harekete geçirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki çiftçiler sebze fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası fiyatların dengelenmesine yardımcı olmak maksadıyla tarlalarına bol miktarda sebze ekimi yapmak için karar aldılar.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:43
Sebze fiyatlarının yükselişi Kaynarcalı çiftçileri harekete geçirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki çiftçiler sebze fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası fiyatların dengelenmesine yardımcı olmak maksadıyla tarlalarına bol miktarda sebze ekimi yapmak için karar aldılar.


Genelde tarlalarında tahıla dayalı tarım yapan Kaynarcalı çiftçiler bu yıl sebze üretimine ağırlık verecekler. Çiftçiler ile bir araya gelen Kaynarca Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Tuncay Yıldız, "Önümüzdeki yıllarda topraklarımızda 800 ton kırmızı lahana, 100 ton karnabahar, 60 ton beyaz kabak, 60 tonda beyaz lahana ekimi yapmak üzere tedarikçi bir firma ile noter huzurunda anlaşmamızı yaptık. Ekim yapacağımız ürün çeşitlerini talebe göre artıracağız" dedi.


Üretimin artması halinde fiyatlarda düşüş olacağını söyleyen Tuncay Yıldız, ülkenin bu zor dönemlerinde çiftçiler olarak kendilerinin de ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:43
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