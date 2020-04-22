Sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Sebze çorbası malzemeleri
Sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Sebze çorbası, içeriği sayesinde besleyiciliği yüksek bir çorba. Ramazanda da içinizi ferahlatacak çorbaların başında geliyor. Peki ama sebze çorbası nasıl yapılır? Kremalı sebze çorbası nasıl yapılır? İşte merak edilen sebze çorbası tarifi ve sebze çorbası malzemeleri...
Birçok vitamini içerisinde barındıran sebze çorbasının içerisine, dilediğiniz bakliyatlardan ekleme yapabilirsiniz. İşte sebze çorbası malzemeleri...
Malzemeler
- 1 adet kabak
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 2 adet sivri biber
- yarım kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- tuz, karabiber
- sıvıyağ
- 1 tatlıkaşığı tereyağ
(yeşil kabak yerine turuncu kabak da kullanabilirsiniz.)
Bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını alıp üzerine soğanı ve biberi ekleyin.
Başka bir kap içerisinde kabak, patates ve havucu rendeleyin.
Soğan ve biber hafif pembeleşince, üzerine rendelenen sebzeleri koyarak kavurmaya devam edin.
Kendini salan sebzelerin üzerine 1 litreye yakın su ekleyin. Dikkatli eklemenizde fayda var çünkü sebzelerin boyutları birbirini tutmadığı için suyun az ya da çok gelme ihtimali var.
Su kaynayıp sebzeler haşlanınca blenderdan geçirip 5-6 dakika kadar daha kaynatın.