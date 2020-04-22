Sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Sebze çorbası malzemeleri

Birçok vitamini içerisinde barındıran sebze çorbasının içerisine, dilediğiniz bakliyatlardan ekleme yapabilirsiniz. İşte sebze çorbası malzemeleri...

Malzemeler

1 adet kabak

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

2 adet sivri biber

yarım kırmızı biber

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı domates salçası

tuz, karabiber

sıvıyağ

1 tatlıkaşığı tereyağ

(yeşil kabak yerine turuncu kabak da kullanabilirsiniz.)

Bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını alıp üzerine soğanı ve biberi ekleyin.

Başka bir kap içerisinde kabak, patates ve havucu rendeleyin.

Soğan ve biber hafif pembeleşince, üzerine rendelenen sebzeleri koyarak kavurmaya devam edin.

Kendini salan sebzelerin üzerine 1 litreye yakın su ekleyin. Dikkatli eklemenizde fayda var çünkü sebzelerin boyutları birbirini tutmadığı için suyun az ya da çok gelme ihtimali var.

Su kaynayıp sebzeler haşlanınca blenderdan geçirip 5-6 dakika kadar daha kaynatın.

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri Kadın - Aile Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri Kadın - Aile Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi Kadın - Aile Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi