Sebebini ilk kez açıkladı! Muhalefet cumhurbaşkanlığı seçiminden neden korkuyor?

Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Gülerce, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı seçiminden neden çok korktuğunu ilk kez açıkladı.

Siyasi hayatları bitecek

Hüseyin Gülerce, Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın siyasi hayatlarının sona ereceğini ifade etti.

Gülerce konuyla ilgili yaptıığ paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet, Cumhurbaşkanı seçiminden neden çok korkuyor? Çünkü Cumhur İttifakı kazandığında; Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in Karamollaoğlu'nun Davutoğlu'nun ve Babacan'ın siyasi hayatı bitecek."