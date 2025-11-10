Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık” dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu aktardı.
AK Parti İstanbul Başkanlığının geçtiğimiz ay yapmış olduğu görevden alma kararlarının yankıları devam ediyor.
Bilindiği üzere; Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk görevden alınmıştı.
3 ilçe başkanının görevden alınmasının nedenleri de merak konusu olmuştu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir'in operasyona ilişkin "zemin sıvılaşması" örneğini vermesi dikkat çekti.
Selek’in konuyla ilgili yazısı şöyle:
“İstanbul'da bazı AK Partili ilçe başkanları görevden alınmıştı. Sebebini sorduk. Özdemir, durumu mühendis diliyle ‘zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık’ diye anlattı. Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı'na görevden almalar konusunda ‘Efendim tasarruf hakkımız olursa seviniriz’ demiş. Erdoğan da ‘Geç kalma’ cevabını vermiş. Ardından değişiklik yapılmış.”