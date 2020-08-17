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Dünya

Sebebi ne bir bakteri ne de bir virüs! Japonya'nın başkenti Tokyo'da son 1 ayda 53 kişi hayatını kaybetti

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da son 1 ayda 53 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 08:28:00 -
Sebebi ne bir bakteri ne de bir virüs! Japonya'nın başkenti Tokyo'da son 1 ayda 53 kişi hayatını kaybetti

Doğu Asya ülkesi Japonya'da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor.

Özellikle başkent Tokyo'da etkili olan yüksek sıcaklıklar kentte son 1 ayda 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin yayınladığı verileri güncelledi.

27 kişi sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi

Ülke basınında yer alan habere göre, kentte son 1 haftada yaşlarının 50 ile 90 arasında bulunduğu belirtilen 27 kişi sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kamuoyu ile paylaşılan verilerde ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı belirtildi.

Son 1 ayda 53'e yükseldi

Son 1 haftada 27 kişinin daha eklenmesiyle başkent Tokyo'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin son 1 ayda 53'e yükseldiği belirtilirken, halka uyarıda bulunan sağlık uzmanları havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.

Öte yandan Japonya'nın başkenti Tokyo'da ağustos ayının başından beri hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrettiği belirtildi.

 

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