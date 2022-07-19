Sebastien Haller'den kötü haber! Tümör tespit edildi
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un, yaklaşık iki hafta önce 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sebastien Haller, testis tümörüne yakalandı.
Borussia Dortmund, yeni transfer Sebastien Haller'in testis tümörüne yakalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki BVB eğitim kampından erken ayrılmak zorunda kaldı ve şimdiden Dortmund'a geri döndü. 28 yaşındaki oyuncu, Pazartesi sabahı antrenmandan sonra kendini iyi hissetmediğinden şikayet etti. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında, gün boyunca testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak." ifadelerine yer verildi.
Borussia Dortmund, Ajax'tan Haller'i bu yaz 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.