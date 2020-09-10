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Spor Sebastian Vettel 2021'den itibaren Aston Martin ile yarışacak
Spor

Sebastian Vettel 2021'den itibaren Aston Martin ile yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:55:08 -
Sebastian Vettel 2021'den itibaren Aston Martin ile yarışacak

ROMA (AA) - Formula 1'de Alman pilot Sebastian Vettel, 2021'den itibaren Aston Martin takımıyla yarışacak.

Formula 1'in resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Vettel'in 2021 ve sonrası için Aston Martin takımıyla anlaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vettel, "Nihayet geleceğime dair bu heyecan verici haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 2021 ve sonrasında Aston Martin sürücüsü olmaktan son derece gurur duyuyorum. Gerçekten efsanevi bir otomobil firmasıyla benim için yeni bir macera olacak. Takımın bu yıl elde ettiği sonuçlardan etkilendim ve geleceğin daha da parlak olacağına inanıyorum. Lawrence'ın (Stroll) spora olan enerjisi ve adanmışlığı ilham verici ve birlikte çok özel bir şey inşa edebileceğimize inanıyorum. Formula 1'e halen çok sevgim var ve tek motivasyonum pistte yarışmak. Bunu Aston Martin ile yapmak çok büyük bir ayrıcalık olacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan spor basını da son 6 sezondur Ferrari için yarışan deneyimli Alman pilotun, takımından ayrılığının kesinleştiği şeklinde haberi duyurdu.

Vettel, 2021'den itibaren Racing Post takımının yerini alacak Aston Martin'de Sergio Perez'in yerine sürücü koltuğuna geçecek.

33 yaşındaki Vettel, Formula 1 kariyerinde bugüne kadar 53 yarış kazanıp, 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu kazanmıştı.


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