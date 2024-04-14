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Dünya Scholz'dan siyonist rejime destek
Dünya

Scholz'dan siyonist rejime destek

Yeniakit Publisher
2024-04-14 04:39:00 -
Scholz'dan siyonist rejime destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınayarak, siyonist rejime destek oldu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, "Şansölye Olaf Scholz, Tahran'daki rejimin bu gece İsrail topraklarına başlattığı ağır hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bu sorumsuz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılmayacak saldırıyla İran bölgede geniş kapsamlı yangını riske ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bu zor zamanlarda İsrail'in yanında olduğunu aktaran Hebestreit, şimdi G7'deki ortaklar ve müttefiklerle başka tepkiler üzerinde görüşeceklerini kaydetti.

Scholz, 16 Nisan'a kadar Çin'e yapacağı 3 günlük ziyarete bugün başlayacak. Alman basınındaki haberlere göre, Scholz, ziyaretin ilk durağı Chongqing kentine ulaştı. Yarın Şanghay'a geçecek olan Scholz, ziyaretin üçüncü günü Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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