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Dünya Scholz'dan NATO açıklaması
Dünya

Scholz'dan NATO açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-10 20:45:00 -
Scholz'dan NATO açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun tarihteki ve uluslararası alandaki en başarılı güvenlik ittifakı olduğunu söyledi.

Scholz, Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun 75. kuruluş yıldönümündeki bu zirvenin çok özel bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Avrupa'nın, barış ve güvenlik düzenini tehdit eden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Scholz, NATO'nun 75 yıldır başarılı bir barış ve güvenlik ittifakı olduğunu vurguladı.

Scholz, "Bu, tarihte ve uluslararası alanda var olan en başarılı güvenlik ittifakıdır. Bu nedenle burada bir tören gerçekleşiyor ve aynı zamanda bu, önümüzdeki görevlere ilişkin mutabakata varmamız gereken bir andır." dedi.

Madrid'deki zirveden bu yana NATO'nun caydırıcılık kapasitesinin artırılması yönünde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Scholz, "Bu zirvede de NATO'nun gelecekte bunu nasıl başaracağına dair çok somut planlar ortaya koyulacak ve gelecek için bağlayıcı hale getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunma için harcayacağını ifade ederek, Alman hükümetinin savunma için ayırdığı 100 milyar avroluk özel fon tükendiğinde 2027'den sonra savunma harcamaları için yaklaşık 80 milyar avronun bütçeden karşılanacağını kaydetti.
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Başbakan Scholz, böylelikle 10 yıl öncesine kıyasla savunma harcamalarının neredeyse iki katına çıkacağını belirtti.

NATO'da ortak bir caydırıcılık kabiliyeti oluşturmanın önemine işaret eden Scholz, Almanya'nın da bu konuda önemli görevler üstleneceğini aktardı.

Bir gazetecinin, "NATO yeni bir lider güç arayışında. (Donald) Trump Beyaz Saray'a dönerse Almanya bu rolü yerine getirebilir mi? Kararlarda öncülük etmeye ve ABD'nin katkısının azalması durumunda Almanya daha fazla katkıda bulunmaya yardımcı olur mu?" şeklindeki sorusuna Scholz, "Almanya, NATO ittifakı içerisinde Avrupa'nın en büyük ülkesidir. Bu bize çok özel bir sorumluluk veriyor. Şunu açıkça söyleyebilirim; Biz, ben bu sorumluluğun hakkını vereceğiz." cevabını verdi.

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