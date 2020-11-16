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Ekonomi Schneider Electric ve Kütahya OSB'den iş birliği
Ekonomi

Schneider Electric ve Kütahya OSB'den iş birliği

Schneider Electric Organize Sanayi Bölgeleri Satış Yöneticisi Yücel Erkan: - "Schneider Electric olarak Kütahya OSB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında kuracağımız çözümlerle, önleyici bakımlarla Kütahya OSB bünyesinde arızaların önüne geçilmesini planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:54:32 -
Schneider Electric ve Kütahya OSB'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dönüşümün çözüm ortağı oldu. Proje kapsamında Schneider Electric Ecostruxture Power SCADA Operation ve Asset Advisor çözümleri de kullanıma alınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Kütahya OSB'de çevreci ve yenilikçi çözümleriyle hizmet sunuyor.

Her geçen gün daha da büyüyen ve bünyesinde özellikle porselen, cam ve plastik sanayisine iş yapan lokomotif firmalar bulunduran Kütahya OSB, elektrik altyapısında Schneider Electric hava izoleli, akıllı ve haberleşebilir sensörlerle donatılmış orta gerilim hücrelerini kullanıyor.

İş birliği kapsamında ayrıca yıl sonuna kadar Kütahya OSB'ye Schneider Electric Ecostruxture Power SCADA Operation sisteminin de kurulacağı duyuruldu. Ecostruxture Power SCADA Operation ile sanayi bölgesinin elektrik altyapısı, tamamen uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale geliyor. Pandemi ile daha da önem kazanan uzaktan yönetim ve ulaşım bu sayede kolaylaşıyor. Ecostruxture Power SCADA Operation ile kullanıcılar olası arızaları eş zamanlı tespit edip izole ederek diğer sanayicilerin elektrik kesintisinin önüne geçebiliyor.


- "Önleyici bakım bu dönemde önemini giderek artırıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Organize Sanayi Bölgeleri Satış Yöneticisi Yücel Erkan, Kütahya OSB bünyesinde Ecostrucxture Power SCADA Operation sisteminin yanı sıra Schneider Electric Asset Advisor çözümünün de proje kapsamında kullanılacağını aktardı.

Erkan, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde iş süreçlerinde tüm dünyada önemli değişiklikler yaşanıyor. Önleyici bakım da bu dönemde önemini giderek artırıyor. Schneider Electric olarak Kütahya OSB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında kuracağımız Ecostrucxture Power SCADA Operation sisteminin yanı sıra kuracağımız Asset Advisor çözümümüz ile önleyici bakımlarla Kütahya OSB bünyesinde arızaların önüne geçilmesini planlıyoruz."

Kütahya OSB Bölge Müdürü Veli Yılmaz da Kütahya OSB'nin uzun yıllardır Schneider Electric'le çözüm ortaklığı yaptığını ve bu ortaklık sayesinde tamamen teknoloji tabanlı hale geldiklerini belirterek, "Schneider Electric ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde tamamen teknoloji tabanlı ve enerji kesintisine 'sıfır' tolerans tanıyarak sanayicilere güvenilir ve kesintisiz elektrik dağıtımı imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.


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