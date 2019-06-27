0553 313 94 23

Schneider Electric, Gartner'ın "Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde

Gartner'ın hazırladığı listede 11. sırada yer alan şirket, Gartner'ın 2019 Tedarik Zinciri Yenilikçileri Ödülleri'nde "2019 Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri" ödülünü de kazandı

27 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Schneider Electric, Gartner'ın "Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Gartner'ın "2019 Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde 11. sırada yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Gartner'ın "2019 Tedarik Zinciri En İyi 25" listesinde 11. sıraya yükseldi.

Şirket, aynı zamanda Gartner'ın 2019 Tedarik Zinciri Yenilikçileri Ödülleri’nde "2019 Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri" ödülünü kazandı. Ödül, endüstriyel üretim sektöründeki yenilikçi ve güçlü bir etki yaratan tedarik zinciri inisiyatiflerini onurlandırmak için veriliyor. Ödül sahipleri ise Arizona-Phoenix’te düzenlenen 2019 Gartner Tedarik Zinciri Yöneticileri Konferansı’nda duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mourad Tamoud, Gartner'ın "Tedarik Zinciri En İyi 25" sıralamasında 11. sıraya yükselerek gösterdikleri başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedarik zincirindeki dönüşüm çalışmalarımız güzel ilerliyor ve bu bizleri, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte Kişiye Özel, Sürdürülebilir ve Bağlantılı 4.0 Tedarik Zinciri Programı'nı uygulama anlamında daha da motive ediyor. Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri ödülünü, çalışanlarımızın tamamını kapsayan bu dijital dönüşümü destekleyen insan odaklı stratejimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Bu bizim için özellikle önemli. Çünkü tedarik zincirimizin merkezinde çalışanlarımız var."

Verilen bilgiye göre, 2018 itibarıyla Schneider'in 46 ülkedeki 200 üretim tesisi ve 98 dağıtım merkezinden oluşan global tedarik zinciri operasyonları, 86 bin kişilik geniş iş gücüyle 260 binden fazla referansı yönetti ve her gün 150 binden fazla sipariş hattını işletti.

Gartner tarafından "Tedarik Zinciri En İyi 25" duyurusunda verilen bilgilere göre, tedarik zinciri yöneticileri açısından olanaklarını artıran ve organizasyonlarını farklı bir yere taşıyan 3 önemli trend mevcut. Bunlar, "ölçekte kişiselleştirme", "ekosistemlerden faydalanma" ve "iş odaklı dijital stratejiler uygulama" olarak belirlendi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:08
  1. Schneider Electric

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler hedef alındı
    1. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    2. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    3. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    4. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    5. Bakanlık açıkladı! Trafik..
    6. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    7. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    8. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    9. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    10. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    11. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    12. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    13. Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil..
    14. Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da..
    15. Ceyhan depreminin 21. yıl dönümü
    16. Fadıloğlu, kadınların ürettiği..
    17. Narenciye bahçelerine "savaşçı..
    18. Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası
    19. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    20. "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Japonya’da..
    22. Kilis’te erken terhis sevinci
    23. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    24. Takıntı hastalığı (OKB) hayatı..
    25. Milletvekili Tutdere Narince’nin su..
    26. Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7..
    27. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    28. Şüpheli otomobilde tabanca ve mermiler..
    29. Kilis’te DEAŞ’lı tutuklandı
    30. Dağyenice turizme kazandırılıyor
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!