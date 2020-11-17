Schneider Electric CEO'su Tricoire: "Kullanılan elektrik oranı 20 yılda iki katına çıkacak"

İSTANBUL (AA) – Schneider Electric Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, yapılan her şeyde kullanılan elektriğin oranın gelecek 20 yılda iki katına çıkacağını belirterek, “Bugün enerji tüketimimizin yalnızca yüzde 20’sini oluşturuyor. 20 yıl sonra en az yüzde 40 olacak. Bu elektrik son derece farklı olacak. Bugün elektriğin sadece yüzde 6’sı yenilenebilir. 20 yıl içerisinde elektriğin yüzde 40'ı yenilenebilir olacak.” dedi.

Schneider Electric, dünyanın farklı noktalarında yeni nesil endüstrilere yönelik esnek ve sürdürülebilir teknolojileri ele aldığı Innovation Summit etkinlik serisinin Türkiye ayağını, dijital ve interaktif bir ortamda gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Schneider Electric CEO'su Tricoire, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kuşkusuz hayatın akışını değiştirdiğini ve doğal bir olguya karşı ne kadar hassas olunduğunun anlaşılmasını sağladığını söyledi.

Tricoire, Kovid-19 dalgasının ardından iklim değişikliğinin dev bir tsunami gibi geleceğini dile getirerek, “Schneider olarak misyonumuz enerji ve kaynaklarımızdan en üst düzeyde yararlanmak için herkesi güçlendirmek. İnsanların ekoloji ve teknolojiye bazen itiraz ettiği bir dönemde teknolojinin herkes için ilerlemeyle sürdürülebilirliği birbirine bağlamamıza izin verdiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enerji kaynak izinin ve karbon ayak izinin gelecek 20 yıl içerisinde yarıya inmesini sağlanması gerektiğine işaret eden Tricoire, bu amaca ulaşmak için misyonlarını net bir şekilde gördüklerini aktardı.

Tricoire, enerjiyi karbonsuzlaştırmanın tek yolunun elektrik olduğuna ve çok daha fazla elektrikli olacak bir dünyaya hazır olunması gerektiğine işaret ederek, “Ancak bu aynı elektrik olmayacak. Yenilenebilir elektrik olacak ve çok daha fazla elektrikli olacak olan dünyanın her yerinde olacak. Bugünkünden çok daha iyi bir gelecek oluşturacak. O gelecek yeşil olacak. Dijital ve elektrikli olan ve çevremizi akıllı ve yeşil hale getirecek bir gelecek görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan her şeyde kullanılan elektriğin oranın gelecek 20 yılda iki katına çıkacağına işaret eden Tricoire, “Elektrik, bugün enerji tüketimimizin yalnızca yüzde 20’sini oluşturuyor. 20 yıl sonra en az yüzde 40 olacak. Bu elektrik son derece farklı olacak. Bugün elektriğin sadece yüzde 6’sı yenilenebilir. 20 yıl içerisinde elektriğin yüzde 40 yenilenebilir olacak.” açıklamasını yaptı.





- “Türkiye’de yaptığımız üretimin yaklaşık yüzde 60’ını bölgedeki ülkelere ihraç ediyoruz”





Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont ise Kovid-19 sonrası dünyada işletmeler için kuralların ve iş yapış şeklinin değiştiğini belirterek, yeni çalışma yöntemlerinin devreye alındığının altını çizdi.

Remont, dijitalin, operasyonlarda hiç olmadığı kadar bir ivme kazandığını dile getirerek, “Kovid-19 sonrasında dijitalin ve enerjinin daha yakın bir şekilde çalışması gerekiyor. Operatörlerde ve müşterilerimizde bir dönüşüm trendi olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, Schneider için çok önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye’deki konumlarının son derece güçlü olduğunu ifade eden Remont, “Sadece ticari başarılarımıza güvenmekle kalmıyor aynı zamanda hem yerel piyasa için hem de ihracat için ürünleri Türkiye’de üretip, geliştirmemizden güç alıyoruz. Türkiye’de yaptığımız üretimin yaklaşık yüzde 60’ını bölgedeki ülkelere ihraç ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Remont, Türkiye’deki konumlarının Schneider için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de çalışmaya başlayan, bazı durumlarda dünyanın başka yerlerinde devam eden genç ve yetenekli insanlarla bu konumu güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye pazarı daha dijital, daha fazla sürdürülebilir enerji ve daha az merkezi enerji yönünde dönüşüm geçirirken, bizde Türkiye’deki yolculuğumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye pazarındaki dönüşüm yolculuğu Schneider’ın Endüstri 4.0 ve Elektrik 4.0 değer teklifleriyle net olarak uyuşuyor.”

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer de şirket olarak gelecekteki dönemi sunduğu fırsatlarla birlikte değerlendirdiklerini ve riskleri maksimum oranda öngörerek onları minimize etmeye çalıştıklarını söyledi.

Tuncer, yapay zeka, makine öğrenmesi, uzaktan çalışma ve robotlar yardımıyla insansız yönetilen operasyonların artık hayatın çok daha içerisinde olduğunu belirterek, “Bu teknolojilerinin günümüz sorunlarına çözüm getiren, sürdürülebilir geleceğin inşasına zemin hazırlayan, insanlığın ve dünyanın iyiliği için kullanılacak yepyeni uygulamaların keşfine olanak tanıyacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.





- "Dijitalleşme bir lüks değil atık bir mecburiyet"





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, zirve kapsamında düzenlenen “Yeni Normalde Yeniden Tanımlanan İnovasyon Kültürü” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, salgının herkesin hayatında önemli değişiklere yol açtığını söyledi.

Süel, salgınla beraber alışkanlıkların, iş yapış biçimlerinin, hayata bakış açılarının değiştiğini belirterek, “Salgın sonrası da bu değişimin süreceğini, yeni paradigmalar ve normaller üzerinden tanımlanmış yeni hayat tarzlarını benimseyeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Bireylerin bireylerle, şirketlerin şirketlerle ve bireylerin şirketlerle olan etkileşiminin değiştiğini ve değişeceğinin altını çizen Süel, “Yeni normallerin temel unsurlarından biri de dijitalleşme. Dijital tarafta beklenenden biraz daha hızlı bir ilerleme yaşayacağız. Dijitalleşme bir lüks değil atık bir mecburiyet.” ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar da Kovid-19’un derin bir değişim ve yeni normale doğru bir dönüşüm getirdiğini belirterek, günün sonunda bu çok derin bir dalga olmakla beraber değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak olarak açıklanan VUCA dünyasının bir dalgası olduğunu ifade etti.

Alemdar, VUCA’ya karşı hazırlıkların yıllardır yapıldığını ve bu sayede, bugün enerji, telekom ve sağlık sektörlerinde devamlılığın sürdürebilir olduğunu söyledi.