  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Schengen’de yeni dönem: Avrupa ordularına sınırlar 6 saate açılacak
Dünya

Schengen’de yeni dönem: Avrupa ordularına sınırlar 6 saate açılacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Schengen’de yeni dönem: Avrupa ordularına sınırlar 6 saate açılacak

AB Komisyonu’nun yeni planı, Avrupa ordularının kıta savunmasında gecikmeden harekete geçebilmesi için üye ülkelerin sınır geçişlerini barış döneminde 72 saate, acil durumdaysa 6 saate indirmesini öngörüyor.

AB Komisyonu, birlik içinde askeri hareketliliği hızlandıracak 'Askeri Schengen' paketini açıkladı. Açıklamada, bugün bir Avrupa ordusunun başka bir üye ülke üzerinden geçmesinin 'ayları bulduğu' söylendi. Komisyon üyesi Apostolos Tzitzikostas, “Bir kıtayı savunamazsınız, eğer içinde hızlı hareket edemiyorsanız” diyerek planın mantığını özetledi. Yeni düzenlemeyle, ülkelerin askeri geçiş izinlerini geciktirmesi engellenecek. Acil bir saldırı durumunda izin talebinin reddedilmediği varsayılarak 6 saat içinde onaylanması gerekecek.

ORTAK HAVUZ VE HIZLI ULAŞIM AĞI

Plan kapsamında, AB içinde kullanılabilecek feribot, tren, uçak gibi araçların yer aldığı bir “askeri hareketlilik havuzu” oluşturulacağı aktarıldı. Ayrıca, orduların hızlı geçişini kolaylaştırmak için sivil şirketlerin sahip olduğu lojistik araçların da gerektiğinde devreye alınabileceği belirtildi.

DEV BÜTÇE İHTİYACI

AB’nin bu büyük altyapı dönüşümü için yaklaşık 100 milyar euroya ihtiyaç olduğu, ancak mevcut bütçede askeri hareketliliğe sadece 1.7 milyar euro ayrıldığı aktarıldı. Komisyon, 2028 sonrası dönem için bu bütçeyi 10 kat artırmayı önerse de rakamın hedefin oldukça gerisinde olduğu söylendi.

AB’den kritik uyarı! "Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli"
AB’den kritik uyarı! “Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli”

Gündem

AB’den kritik uyarı! “Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23