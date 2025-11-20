Schengen’de yeni dönem: Avrupa ordularına sınırlar 6 saate açılacak

AB Komisyonu, birlik içinde askeri hareketliliği hızlandıracak 'Askeri Schengen' paketini açıkladı. Açıklamada, bugün bir Avrupa ordusunun başka bir üye ülke üzerinden geçmesinin 'ayları bulduğu' söylendi. Komisyon üyesi Apostolos Tzitzikostas, “Bir kıtayı savunamazsınız, eğer içinde hızlı hareket edemiyorsanız” diyerek planın mantığını özetledi. Yeni düzenlemeyle, ülkelerin askeri geçiş izinlerini geciktirmesi engellenecek. Acil bir saldırı durumunda izin talebinin reddedilmediği varsayılarak 6 saat içinde onaylanması gerekecek.

ORTAK HAVUZ VE HIZLI ULAŞIM AĞI

Plan kapsamında, AB içinde kullanılabilecek feribot, tren, uçak gibi araçların yer aldığı bir “askeri hareketlilik havuzu” oluşturulacağı aktarıldı. Ayrıca, orduların hızlı geçişini kolaylaştırmak için sivil şirketlerin sahip olduğu lojistik araçların da gerektiğinde devreye alınabileceği belirtildi.

DEV BÜTÇE İHTİYACI

AB’nin bu büyük altyapı dönüşümü için yaklaşık 100 milyar euroya ihtiyaç olduğu, ancak mevcut bütçede askeri hareketliliğe sadece 1.7 milyar euro ayrıldığı aktarıldı. Komisyon, 2028 sonrası dönem için bu bütçeyi 10 kat artırmayı önerse de rakamın hedefin oldukça gerisinde olduğu söylendi.