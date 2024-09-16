Schengen'de büyük kriz: Almanya bugün denetimlere başlıyor

Almanya, düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek dokuz komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolü uygulamasına bugün başladı.

Ülkenin tüm kara sınırlarında düzensiz göçe ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı sınır kontrolleri ilan edildi.

Alman haber ajansı DPA'ya göre, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, söz konusu önlemin "sınır ötesi suçlarla mücadele ve yasadışı göç oranını sınırlama" amacı taşıdığını söyledi.

Faeser, sınır kontrolünün güvenlik durumuna göre sıklık ve sürenin belirleneceği "hedefli bir çalışma" olacağını aktardı.

"SCHENGEN BÖLGESİ'NİN MERKEZİ"

Bu tür önlemlerin AB'de istisna olması amaçlanıyor. Almanya, Schengen Anlaşması uyarınca 29 üye ülke arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı ve pasaport kontrollerinin yalnızca dış sınırlarda ve havaalanlarında zorunlu tutulduğu Schengen Bölgesi'nin merkezinde yer alıyor.

KOMŞU ÜLKELER ÖFKELİ

Önlemlerin uygulamaya konmasının ardından bazı komşu ülkeler sınırlardaki trafik sıkışıklığı konusunda endişelerini dile getirdi.

Danimarka polisi, sınır ötesi yolculara kuyruklarda beklememek için normalden daha erken yola çıkmaları yönünde tavsiyede bulundu.

"POLONYA İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

CNN'in haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, kara sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılmasının Polonya için kabul edilemez olduğunu belirterek Varşova'nın etkilenen tüm ülkelerle acil görüşmeler talep edeceğini söyledi.

Yunanistan ve Avusturya ise Almanya'nın reddettiği göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurdu.

GÖÇ KONSEYİ UYARDI

Almanya'daki Göç Konseyi, bu adımın AB yasalarını ihlal etme riski taşıdığı konusunda uyardı.

CNN'in haberine göre Konsey, "Almanya sınırlarında koruma arayan göçmenleri geri çevirme şeklindeki mevcut politika hedefi, göç politikası tartışmalarında tehlikeli bir popülizm biçimini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜM SINIRLAR KONTROL ALTINDA

Almanya'nın dokuz komşu ülkesi var. 16 Eylül'den önce Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile sınır kontrolleri uygulanıyordu.

16 Eylül'den itibaren geriye kalan beş ülkeyle de (Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka) sınırlar kontrol altına alınacak.

Bu adım, Almanya'nın cuma günü Kenya ile kontrollü göç anlaşması imzalamasının ardından geldi. Anlaşmaya göre Berlin, vasıflı ve yarı vasıflı Kenyalı işçilere kapılarını açacak.