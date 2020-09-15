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Spor Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Goncalo Paciencia kiraladı
Spor

Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Goncalo Paciencia kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:07:08 -
Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Goncalo Paciencia kiraladı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Portekizli futbolcu Goncalo Paciencia’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet oyuncu Paciencia’nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Schalke 04 Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Schneider, 26 yaşındaki Goncalo Paciencia’yı transfer etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Paciencia’nın özellikle karşılaşmaların son bölümünde Schalke takımını gol yollarında daha tehlikeli kılacağını bildirdi.

2018’de Porto takımından Eintracht Frankfurt’ta transfer olan Paciencia, Alman takımında 61 maçta forma giydi ve 15 gol attı.

Paciencia, Portekiz Milli Takımı'nda da 2 maçta 1 gol kaydetti.

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