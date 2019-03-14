SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri 14 Mart Tıp Bayramının 100.

14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı kutlamaları kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindekonferans düzenlendi.

Konferansa Başhekim Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel,Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Akdağ, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sıdıka Birgül Yılmaz,Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Levent Özgönül katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Başhekim Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel, bütün sağlıkçıların tıp bayramını kutladı.

Dr. Levent Özgönül ise ilk tıp okullarının kuruluşundan ve çalışma yöntemlerindenbahsederek, tıp bayramının tarihinden ve tarihte yaşanan ilginç olaylardan bilgiler paylaştı.

Dr. Özgönül, Osmanlı döneminde modern tıbbın nasıl başladığı ve 2. Abdülhamit’in modern tıbbı ülkede kurabilmek adına nasıl çalışmalar yürüttüğünü aktararak, “Atatürk’ün çalışmaları Türk tıp tarihin de Rönesans kabul edilir” dedi.

Konferans sonunda sağlık çalışanlarının hazırlamış olduğu resim sergisi açıldı. Sağlık çalışanlarına Başhekim Yüksel, tarafından çiçek takdim edildi.

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