SBTÜ öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre profesör kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Başvuru Dilekçesini http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

-Doçent kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Başvuru Dilekçesini http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

-Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Adaylar Başvuru Dilekçesini http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat edebileceklerdir.

-Başvuruda bulunacak adayların 15 (on beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 02.05.2022) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez - SİVAS

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