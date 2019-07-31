0553 313 94 23

Sberbank'tan DenizBank’ın satışından 22,7 milyar rublelik kar

Sberbank, 148 milyar ruble yatırım yaptığı DenizBank'ı 170,7 milyar rubleye sattı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35
Sberbank'tan DenizBank’ın satışından 22,7 milyar rublelik kar

MOSKOVA (AA) – Rus bankası Sberbank, DenizBank’a yapılan toplam 148 milyar rublelik yatırımın ardından, Emirates NBD’ye satıştan 170,7 milyar ruble gelir elde edildiğini bildirdi.

Sberbank’tan yapılan açıklamada, bankanın DenizBank’taki yüzde 99,85’lik hissesinin Emirates NBD’ye satışının tamamlandığı kaydedildi.

Emirates NBD ile yapılan anlaşmada DenizBank’ın 31 Aralık 2018 tarihinde değerinin göz önünde bulundurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, “DenizBank’a yapılan toplam 148 milyar rublelik yatırımın ardından Emirates NBD’ye yapılan satıştan 170,7 milyar ruble (yaklaşık 2,6 milyar dolar) gelir ve 22,7 milyar ruble (357,8 milyon dolar) kar elde edildi.” ifadesine yer verildi.

Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye satıldığı geçen yıl açıklanmıştı. Satış işlemi bugün İstanbul’da düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35
  1. banka
  2. Denizbank
  3. Emirates NBD
  4. Sberbank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti
    1. Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i..
    2. DenizBank, dördüncü kez el değiştirdi
    3. Kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını..
    4. 2 bin 500 ABD askeri öldürüldü!
    5. "Sakarya’nın geleceğini birlikte..
    6. Denizcilerin yelken direkleri üzerinde..
    7. Hadis inkarcılığı ‘Şeytani hamledir’..
    8. Kocaelispor’a İzmit Belediyesinden..
    9. Askeri Muhalefeti Temsil Ahmet Tuma:..
    10. Gezmek için 2 otomobil çaldı
    11. Bıçaklanan genç ağır yaralandı
    12. "DenizBank, Emirates NBD ile hızlı..
    13. Cezayir diyalog komitesinden..
    14. Eyyam-ı bahur sıcakları nedir?..
    15. Polis merkezine girip vurulmayı istedi
    16. Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti
    17. Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor
    18. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    19. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü..
    20. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış!..
    21. Hong Kong'daki protestolar
    22. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    23. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    24. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    25. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    26. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    27. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    28. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    29. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    30. Teniste çalışmalar tam gaz
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"