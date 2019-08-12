Sazlık alandaki yangında kaplumbağaları itfaiye kurtardı Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde çıkan sazlık ve ağaçlık alandaki yangında iki kaplumbağayı fark eden itfaiye ekipleri kaplumbağaları yangın alanından uzaklaştırarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde çıkan sazlık ve ağaçlık alandaki yangında iki kaplumbağayı fark eden itfaiye ekipleri kaplumbağaları yangın alanından uzaklaştırarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi Gerencik mevkiinde geçtiğimiz gün sazlık ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı sonucunda hemen harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği Ekipleri olay yerine giderek alevlere müdahalede bulundu. Sazlık ve ağaçlık alanda meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 adet kaplumbağa da itfaiye ekiplerince alevlerden kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması doğrultusunda alevlerin arasından çıkartılan kaplumbağalar daha sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

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