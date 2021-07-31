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Gündem Sazlık alandaki yangın ekipleri harekete geçirdi
Gündem

Sazlık alandaki yangın ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İzmit Körfezi kıyısında bulunan sulak alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların yangının çıktığı sırada sazlıklardan çıkan bir şahsın koşarak uzaklaştığını söylemesi üzerine ekipler inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 21:54:00 -
Sazlık alandaki yangın ekipleri harekete geçirdi

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Kuş cennetinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanlardan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat çalışması ile yangın kontrol altına alındı.


Vatandaşların ifadesi polis ekiplerini harekete geçirdi

Bölgede bulunan vatandaşlar, sazlık alandan çıkan bir şüphelinin koşarak bölgeden uzaklaştığını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması ve olası bir facia önlendi.

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