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Yerel Sazlık alanda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü
Yerel

Sazlık alanda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sazlık alanda çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 23:51:00 -
Sazlık alanda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ağaçlara sıçradı.

Kontrol altına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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