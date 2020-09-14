Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

İsmail Saymaz katıldığı televizyon programında Suriye konusu görüşülürken gazeteci Süleyman Özışık ile tartıştı.

Saymaz, "Suriye ile dost olan sayın Cumhurbaşkanıydı" dedi. Bunun üzerine konuk Özışık "Eksiğiyle söylersen sana yakışmaz. Esed kendi vatandaşlarını öldürmeden Türkiye ile dosttu diye eleştiriyorsun. Şimdi vatandaşlarını öldürüyor. Türkiye ile dost değil yine eleştiriyorsun. Bir katille dostluk yapması mı seni memnun edecekti." diyerek tepki gösterdi.

Saymaz, "Suriye'nin canı cehenneme ben ulusun çıkarlarını düşünürüm. Türkiye'nin dış politikasından sapma var. Bunun sebebi de Osmanlı mirası adına Arap topraklarında söz sahibi olma iddiası idi. Biz bu politikaya geçince kadim politikamızı terk edip yalnızlaştırıldık. Bizim Doğu Akdeniz ve Ege'de çıkarlarımızı korumamız gerekiyor. Mısır, İsrail ve Suriye ile ilişkilerimiz bizi ilgilendiriyor. Mısır'da Sisi'nin olması beni ilgilendirmiyor.