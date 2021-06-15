Üniversite sınavına günler kala öğrenciler bir yandan ders çalışırken diğer yandan yetenek ve becerilerine göre meslek seçimi için araştırma yapıyor. Bilindiği gibi lise ikinci sınıfta tüm öğrenciler alan seçimi yapmak zorunda. Sayısal bölümü tercih eden öğrenciler, bu alanda hangi mesleklerin olduğunu araştırıyor. Peki, Sayısal bölümde hangi meslekler var?