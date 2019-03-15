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“Sayın Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda’ya git. Giderken de Müslüman liderlere de ki...”

Yeni Zelanda’daki saldırı için, “Bu, adrese teslim bir mesajdır. Bu, bir psikopatın çıkıp camiye saldırması değildir” ifadesini kullanan Fatin Dağıstanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Zelanda’ya gidip cenaze törenine katılması ve dünya liderlerini de çağırması yönünde çağrıda bulundu.

15 Mart 2019 Cuma 12:23
“Sayın Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda’ya git. Giderken de Müslüman liderlere de ki...”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki haberler masaya yatırıldı. Türkiye’nin konuştuğu haberlere dair çarpıcı yorumların yapıldığı programda, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına dair de çarpıcı tesiptlerde bulunuldu.

Sunucu Fatin Dağıstanlı, olayın sıradan bir psikopatın saldırı olmadığını savundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Dağıstanlı, “Sayın Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda’ya git, cenaze törenine katıl. Giderken de bütün İslam dünyasın çağrıda bulun. De ki; ‘Hadi, Yeni Zelanda’ya gidiyoruz.’” ifadesini kullandı ve Charlie Hebdo saldırısından sonra tüm dünyanın Fransa’ya gittiğini hatırlattı.

Deneyimli gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu da Müslümanlara yönelik saldırıların aynı seviyede olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, Mısır’da Sisi’nin Müslüman gençleri idam etmesiyle bugünkü saldırıda 40’tan fazla Müslüman’ın şehit edilmesi arasında fark olmadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:23
  1. Fatin Dağıstanlı
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yeni Zelanda
  5. camiye saldırı
  6. Akit TV
  7. Manşetlerin Dili
  8. Charlie Hebdo

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 33 dk önce
    Aynen katılıyorum gidilip SAHİP çıkılması lazım. Camilerimiz sahipsiz değildir. Denmeli.
  • OSMANLI OSMANLI 34 dk önce
    Bravo , aynı konuya ben değinecektim şimdi , nasıl hiristiyan liderleri ,Davutoğluda yanlarında teröre karşı elele yürüdüler , bizde varsa gayet Reisten başka müslüman lider Yeni Zelandaya veya Türkiyede Hiristiyan terörüne karşı yürüsünler .
  • earphoneearphone36 dk önce
    Heyet gitmeli,oradan dünyaya seslenilmeli,o yakalananlar katledilmeli , bunun için uğraşmalı bu devlet.
  • meyyidmeyyid39 dk önce
    bir müslüman kiliseye saldırıp masumları öldürse o zaman ne olurdu acaba.11 eylül saldırısı gibi müslüman ülkelere saldırı için bir sebep ortaya çıkardı kafir için.
  • OmerOmer43 dk önce
    Bence de çok makul bir öneri.Girmeli ve katılmalı. Sisi mi, esed mi, suud mu temsil edecek?Hepsi siyonist uşağı.

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