“Sayın Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda’ya git. Giderken de Müslüman liderlere de ki...”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki haberler masaya yatırıldı. Türkiye’nin konuştuğu haberlere dair çarpıcı yorumların yapıldığı programda, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına dair de çarpıcı tesiptlerde bulunuldu.

Sunucu Fatin Dağıstanlı, olayın sıradan bir psikopatın saldırı olmadığını savundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Dağıstanlı, “Sayın Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda’ya git, cenaze törenine katıl. Giderken de bütün İslam dünyasın çağrıda bulun. De ki; ‘Hadi, Yeni Zelanda’ya gidiyoruz.’” ifadesini kullandı ve Charlie Hebdo saldırısından sonra tüm dünyanın Fransa’ya gittiğini hatırlattı.

Deneyimli gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu da Müslümanlara yönelik saldırıların aynı seviyede olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, Mısır’da Sisi’nin Müslüman gençleri idam etmesiyle bugünkü saldırıda 40’tan fazla Müslüman’ın şehit edilmesi arasında fark olmadığını belirtti.