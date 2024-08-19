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Medya "Sayın Başkomutanım" hitabını yadırgayanlara Ahmet Hakan'dan efsane kapak! Susup oturun şimdi bakalım
Medya

"Sayın Başkomutanım" hitabını yadırgayanlara Ahmet Hakan'dan efsane kapak! Susup oturun şimdi bakalım

Yeniakit Publisher
2024-08-19 10:44:00 -
"Sayın Başkomutanım" hitabını yadırgayanlara Ahmet Hakan'dan efsane kapak! Susup oturun şimdi bakalım

Emekliye sevk edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir törende Cumhurbaşkanı'na "Sayın Başkomutanım" demişti. Ahmet Hakan, bu hitabı yadırgayanlara Cumhurbaşkanı'nın başkomutan olduğunu hatırlattı. Hakan, bir generalin bu şekilde hitap etmesinin anormal olmadığını ve bunun aksinin tehlikeli olabileceğini belirtti. 90'lar zihniyetinde olanların hâlâ sivil/asker ilişkilerini anlamadığını vurgulayan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Emekliye sevk edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir törende Cumhurbaşkanı'na "Sayın Başkomutanım" demişti. Ahmet Hakan, bu hitabı yadırgayanlara Cumhurbaşkanı'nın başkomutan olduğunu hatırlattı. Hakan, bir generalin bu şekilde hitap etmesinin anormal olmadığını ve bunun aksinin tehlikeli olabileceğini belirtti. 90'lar zihniyetinde olanların hâlâ sivil/asker ilişkilerini anlamadığını vurgulayan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir törende Cumhurbaşkanı’na “Sayın Başkomutanım” demiş.

Bunu yadırgayanlar var. Onlara şunları anımsatmayı bir görev bilirim:

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Cumhurbaşkanı, başkomutandır. Bugün Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu için başkomutandır. Yarın başka bir isim, Cumhurbaşkanı olduğu için başkomutan olacaktır.

Bir generalin, Cumhurbaşkanı’na “Sayın Başkomutanım” demesinde yadırganacak hiçbir şey yoktur. Bir generalin, Cumhurbaşkanı’na “Sayın Başkomutanım” dememesi hali ise hem anormaldir hem de tehlikelidir.

(...)

Bazı kafalar, sivil / asker ilişkilerinde hala 90’lar kafasında."

 

 

 

 

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