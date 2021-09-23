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Dünya Sayı verdi: 3 milyar! BM'den düşündüren açıklama
Dünya

Sayı verdi: 3 milyar! BM'den düşündüren açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğini belirterek, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 20:05:00 -
Sayı verdi: 3 milyar! BM'den düşündüren açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğini belirterek, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor." ifadelerini kullandı.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında düzenlenen Gıda Zirvesi'nde konuşan Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğine dikkati çekti. Guterres, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor" dedi.

Üretilen gıdaların yaklaşık üçte birinin israf edildiğini kaydeden Guterres, insanlığın doğaya karşı savaşarak da mahsullere ve gıda zincirine zarar verdiğini vurguladı.

Guterres, "Tüm sera gazı emisyonlarının üçte birine gıda sistemleri neden oluyor. Biyoçeşitlilik kaybının yüzde 80'ninden de gıda sistemleri sorumlu." dedi.

Gezegeni koruyan gıda sistemlerine ihtiyaç bulunduğunu belirten Guterres, "Çevremizi korurken de büyüyen bir küresel nüfusu beslemek mümkün. Çiftliklerden balıkçılığa doğal kaynakların akıllı ve sürdürülebilir yönetilmesi gerek. Gıda sistemlerinin değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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