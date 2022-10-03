Saygısız subaylar görevden alındı!

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Son olarak subay, astsubay ve ailelerine başörtü yasağı getiren cunta heveslisi Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun’u görevden alan Milli Savunma Bakanlığı şimdi de Tokat’taki 30 Ağustos törenlerinde devleti temsil eden Vali Numan Hatipoğlu’nun elini sıkmayan 28 Şubat artığı subayları görevden uzaklaştırdı.

MSB gereğini yaptı

Sosyal medyada gündeme gelen ve kamuoyunda infiale neden olan görüntüler sonrası harekete geçen Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda kabulü mümkün olmayan olaya karışan personelin, idari soruşturmanın selameti bakımından derhal görevden alındığını ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Milli ve manevi değerler hatırlatıldı

MSB'den yapılan açıklamada olaya karışanların derhal görevden alındığı belirtilen belirtilerek, şunlar kaydedildi: "İdari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır."