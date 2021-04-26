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Gündem Saygılı'dan Biden'a tepki: Kendi tarihlerine baksınlar
Gündem

Saygılı'dan Biden'a tepki: Kendi tarihlerine baksınlar

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, Türkiye’yi soykırım ile suçlayanlara kendi tarihlerine bakmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 01:46:00 -
Saygılı'dan Biden'a tepki: Kendi tarihlerine baksınlar

Gerek ulusal, gerekse yerel ölçekteki tartışmaları, sorunları ve beklentileri objektif bir bakışa açısı ile değerlendiren Adana’nın en etkin sivil toplum kuruluşlarından Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Saygılı, sözde Ermeni soykırım iddialarının 24 Nisan tarihi ile birlikte yeniden günmede geldiğini anımsattı.

“Bizler 1000 yıldır kadim coğrafyada ev sahibi olarak komşularımızla birlikte yaşıyoruz ve 1000 yıldır da milleti sadıka olarak uyum içerisinde birlikte yaşayan Ermeniler yüzyılın başında başta Fransızlar ve uluslarası güçlerin maşadı olarak bu beraberliği hançer vurdular” ifadelerini kullanan Ramazan Saygılı, şöyle devam etti:



“Bebekleri kazanlarda kaynatıp kuzu eti diye annelerine getirdiler yedirdiler kadınları göğüslerini asarak şehit ettiler. Bizler medeniyet kodlarımızdan aldığımız görgü ve terbiye ile kan davası gütmeyiz, tarihi tarihçilere bırakırız. Ermenilerde kendi tarihi arşivlerini açsınlar biz de kendi tarihi arşivlerimizi açalım. Sağduyulu tarihçiler gereken çalışmaları yapsınlar.”

Saygılı, Ermeni yöneticilerin Ağrı dağının resmini çizip altına Ermenistan bayrağını çizerek sorunun çözülemeyeceğine vurgu yaptı. Saygılı, “Biz derin tarihi bilinç geleneği olan bir milletiz. Türkiye ağırbaşlı bir devlettir. Bu tarihi olayları çarpıtarak hasmane tutumlarla kendi parlamentolarında gündemde tutan ülkeler iyi niyetli değiller.”

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