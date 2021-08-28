Sayan'dan CHP'ye tarihi uyarı: Umarım Afganistan’dan ders alır
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'de ABD istemediği için kimsenin sesinin çıkmadığını iddia ederek, CHP'yi uyardı.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ABD tarafından istenmediğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şimdiki CHP yönetimini ABD istediği için teşkilatların ses çıkartamadığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sayan, "Baykal gibi güçlü lidere kök söktüren CHP teşkilatları. Şimdiki beceriksiz lidere karşı sus pus.. Çünkü ABD Baykal’ı istemiyordu teşkilatları karıştırıyordu. Bunları ABD istediği için kimse karşı çıkamıyor. Umarım iktidar umudunu ABD’ye bağlayan CHP yönetimi Afganistan’dan ders alır." dedi.