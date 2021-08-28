  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası ebediyete uğurlandı
Yayladaki vatandaşlara koronavirüs aşısı
Türkiye Taliban yönetimini tanıyacak mı?
ABD Afganistan’da yeniden kaos peşinde!
Gündem Sayan'dan CHP'ye tarihi uyarı: Umarım Afganistan’dan ders alır
Gündem

Sayan'dan CHP'ye tarihi uyarı: Umarım Afganistan’dan ders alır

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'de ABD istemediği için kimsenin sesinin çıkmadığını iddia ederek, CHP'yi uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 22:50:00 -
Sayan'dan CHP'ye tarihi uyarı: Umarım Afganistan’dan ders alır

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ABD tarafından istenmediğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şimdiki CHP yönetimini ABD istediği için teşkilatların ses çıkartamadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sayan, "Baykal gibi güçlü lidere kök söktüren CHP teşkilatları. Şimdiki beceriksiz lidere karşı sus pus.. Çünkü ABD Baykal’ı istemiyordu teşkilatları karıştırıyordu. Bunları ABD istediği için kimse karşı çıkamıyor. Umarım iktidar umudunu ABD’ye bağlayan CHP yönetimi Afganistan’dan ders alır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay