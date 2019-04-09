Sayan'dan Bolu'daki Suriyelilere davet
İlk resmi yazısında kentteki Suriyelilere yardım yapılmaması talimatını veren Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepkiler devam ederken, Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan alkışlanacak bir hareket geldi.09 Nisan 2019 Salı 22:25
CHP'li Özcan'ın bu tavrı kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan konuyla ilgili alkışlanacak bir hareket geldi. AK Parti'li Sayan Bolu'daki Suriyelileri Ağrı'ya davet etti.
"Kur'an-ı öpmek yetmez!"
Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bolu'daki Suriye'lileri Ağrı'ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kuranı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullandı.
F5Haber
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