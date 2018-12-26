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Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:47
Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektri̇k ve Gaz Sayaçları Tami̇r ve Ayar Ücret Tari̇fesi̇ Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 5,7 lira ile 18,3 lira arasında ücret alınacak.

Gaz sayaçlarının ayar ve tamiri için ise 11,1 lira ile 431 lira arasında ücret tahsil edilecek.

Tebliğ, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:47
  1. elektrik ve gaz sayaçları
  2. Resmi Gazete
  3. su
  4. tamir ve ayar ücretleri
  5. Anadolu Ajansı

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