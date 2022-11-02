Say say bitmiyor! Sosyal medya kullananlar dikkat

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sosyal medyanın yalnızlaşma üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Sosyal medyadan önce sosyalleşmek için emek veriliyordu

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sosyal medyayla beraber alışkanlıkların ve yaşam şeklinin değiştiğini belirterek şunları söyledi: “Günümüzde iletişime geçmek hem çok kolay hem de çok zor. Kişiler iletişime geçme ve sosyalleşme ihtiyacını gidermek için sosyal medyanın bu kadar yaygın kullanılmadığı dönemde emek harcayarak sosyalleşiyordu. Kişiler arkadaşları ile buluşmak için önce hazırlanıyordu, sonra belli bir mesafe yol gidiyordu, ardından anlatacağı konuları zihninde oluşturup paylaşım yapıyordu.

Özel günler ve özel anlar paylaşılıyor

Fakat sosyal medyanın yaygın kullanımı ile beraber insanlar hayatındaki en önemli olayları kısa sürede çok kişiyle paylaşma imkanına sahip oluyor. Bu özel günler evlilik, evlilik yıldönümü, doğum günü ya da ölüm yıldönümü olabilir. Bu özel günleri, kısa bir görüntü ile büyük bir mecraya duyurabiliyor. Bu şekilde alınan beğeniler ve emojiler sözlü iletişimin önüne geçebiliyor. Duygu ifadesinde beğenilerin yeri ne yazık ki olmuyor. Kişiler özel günlerinde dostlarını ve sevdiklerini yanlarında görmek istiyor.”

Özel günde yalnız kalmak, yalnız hissettiriyor

Sosyal medyada çok popüler olan bir kişinin özel bir gününde kendi kendine kalmasının kişiye yalnız hissettiridiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Yalnız hisseden bir kişi zamanla kendini değersiz hissedebiliyor ve bu içe kapanmasına sebebiyet veriyor. Benlik algısı düşen, zayıf ego gücüne sahip olan bir kişi haline dönüşebiliyor. Eğer kişinin psikolojik dayanıklılığı düşük ise de etkilenmemesi ne yazık ki mümkün olmuyor.” dedi.

Yeteri ve gereği kadar olmayan kullanım bağımlılığa yol açıyor!

“Yeteri kadar gereği kadar’ ilkesi psikiyatrinin olmazsa olmazlarındandır” diyen Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Yeteri ve gereği kadar olmayan bir sosyal medya kullanımı bağımlılığa yol açabilir. Kişiler işinden, okulundan, kendi hayatından verip işlevselliğini kaybedecek durumda sosyal medya kullanıyor olabilirler. Sosyal medyadan uzaklaştıklarında kendilerini boşlukta hissediyor olabilirler. Kişi fark etmeden bağımlı olmuş olabilir.” uyarısında bulundu.

Ergenlerde beden algısı bozukluğu ortaya çıkabilir

Sosyal medya kullanımının ergenleri de etkilediğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, şunları söyledi: “Özellikle ergenlerde ‘beden algısı bozukluğu’ oluşabilir. Ergenler sosyal medyada gördüğü mükemmel ciltlere, çok zayıf olmaya, çok pahalı giyinmek gibi farklı farklı başlıklara özenebilirler. Böyle bir durum olduğunda ise kişinin kendi bedenine dair beğenmeme, iyi hissetmeme gibi belirtileri oluşabilir. Yeme alışkanlıklarında bozulmalar olabilir. Yeterinden fazla spor ve beden ile uğraşma oluşabilir. Yeme bozukluğu psikiyatrinin tedavi edilmesi en zorlu olan hastalıklarındandır.”

Bu sonuçlar ortaya çıkabilir!

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, bilinçsiz sosyal medya kullanımının yalnızlık hissettirmenin yanı sıra üç önemli sonuca yol açabileceğini vurguladı:

Sosyal medya kişiyi depresyona sokabilir.

Sosyal medya kişiyi bağımlı yapabilir.

Sosyal medya kişide yeme bozukluğuna yol açabilir.

Uzman yardımı alabilirsiniz

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Eğer yukarıda bahsedilen durumları yaşadığınızı hissediyorsanız ve sosyal medyanın sizi yalnızlaştırdığını düşünüyorsanız mutlaka bir ruh sağlığı uzmanı ile paylaşınız. Depresyon, bağımlılık, yeme bozukluğu tedavisi olan psikiyatrik hastalıklardır. Fakat önemli olan doğru zamanda müdahaledir.” tavsiyesinde bulundu.