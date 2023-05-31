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Siyaset Say say bitmiyor! Seçimden önce öyle, seçimden sonra böyle
Siyaset

Say say bitmiyor! Seçimden önce öyle, seçimden sonra böyle

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:35:00 -
Say say bitmiyor! Seçimden önce öyle, seçimden sonra böyle

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6'lı masayla ilgili bomba değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Seçimden önce “öyle”, seçimden sonra “böyle”!" başlıklı yazısında çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte o yazı:

Seçimden önce, “Azizim, Süleyman Demirel de defalarca hatırlatmıştır, ‘Boş tencere iktidarı götürür’.. Yine ‘Mutfağın deviremeyeceği iktidar yoktur’ cümlesi de, hepimizin kabul ettiği bir gerçektir.”

Seçimden sonra şimdi tartışıyorlar: “Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur söylemi bir ezberden mi ibaret acaba?”

Şunu hiç akıllarına getirmiyorlar: “Mutfağın boş olduğu söylemi acaba bizim yalanımız mıydı? Vatandaş mutfağa bakıyor, mutfakta küçük sıkıntılar var ama. İddia ettikleri gibi tamamen boş da değil..” tespiti ile, yine tercihini “Yaparsa Erdoğan yapar. Düzeltirse Erdoğan düzeltir” diyerek aynı kişiden yana mı kullandı?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimden önce sürekli tekrar yapıyorlardı: “Bu seçimde, ilk defa oy kullanacak 5 milyon seçmen var. Z kuşağının önünde durulamaz. Gençler, ilk defa oy kullanacak seçmen, bu iktidarı götürecek.”

Seçimden sonra söylem değişiyor: “Erdoğan’a seçimi kazandıranlar, ‘yeni seçmen’ler arasındaki yabancılar.”

Hani 5 milyon yeni seçmen, Erdoğan’ı götürecekti.

Şimdi tam aksini söylüyor, kazandıranın yeni seçmenler arasındaki vatandaşlığa geçenler olduğunu söylüyorlar.

Seçimden önce iddiaları şu idi: “Gençlerimiz akın akın yurtdışına gidiyor. Refah içinde yaşayan Avrupa ülkelerinde geleceklerini arıyorlar. Gençlerimiz Türkiye’den umutlarını kestiler.. Anlamıyor musunuz?”

...YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

vatandaş olarak gözlemlemek

türkiyede vatandaşı küçümsemeyeceksin.bölücülerle işbirliği yapmayacaksın.manevi değerlerine saygı göstereceksin .belirli gruba üyeliğni ırk din dil ayrımı yapmayacaksın.helede oyundan dolayı aşağılamaycaksın herkes için gecerli biz vatandaş olarak gözlemleriz

vatandaş olarak gözlemlemek

türkiyede vatandaşı küçümsemeyeceksin.bölücülerle işbirliği yapmayacaksın.manevi değerlerine saygı göstereceksin .belirli gruba üyeliğni ırk din dil ayrımı yapmayacaksın.helede oyundan dolayı aşağılamaycaksın herkes için gecerli biz vatandaş olarak gözlemleriz
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