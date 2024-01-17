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Yerel Savur Gençlik Merkezi faaliyete girdi
Yerel

Savur Gençlik Merkezi faaliyete girdi

Yeniakit Publisher
2024-01-17 16:38:00 -
Savur Gençlik Merkezi faaliyete girdi

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Savur ilçesinde çalışmalarını tamamladığı gençlik merkezi hizmet vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Savur ilçesinde çalışmalarını tamamladığı gençlik merkezi hizmet vermeye başladı.

Gençlerin Sınav süreçlerini desteklemek; bilgi, kültür ve sosyalleşmelerini sağlamak, her alanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, araştıran ve yorumlayan bir gençlik yetiştirmek adına her ilçeye bir gençlik merkezi hedefi ile başlatılan çalışmalar kapsamında Savur ilçesindeki çalışmalar tamamlandı.

İçerisinde kütüphane, çeşitli kurs ve eğitim imkanının sağlandığı Savur Gençlik Merkezi'nde, 8 ve 12'nci sınıflar için deneme sınavları da yapılacak.

Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar; Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe, Midyat, Dargeçit, Derik ilçelerinin ardından Savur Gençlik Merkezi'nin de hizmet girmesiyle Mardin genelinde toplam 8 adet gençlik merkezini şehre kazandırdı.(İLKHA)

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