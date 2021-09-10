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Ekonomi Savunmadan taarruza geçiyoruz
Ekonomi

Savunmadan taarruza geçiyoruz

Savunma sanayiinde yerlilik oranını arttırmak için önemli adımlar atılıyor. Drone’lardan tanklara, gemilere kadar pek çok inovatif ürünün üretilip dünyaya ihraç edilmesinin yolunu açan bu adımlara bir yenisi ekleniyor. Girişimci sayısını arttıracak bir katılım fonu devreye giriyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 11:00:00 -
Savunmadan taarruza geçiyoruz

 Akit  Ekonomi 

Üretim ve ihracat başarılarıyla ön planda olan savunma sanayii sektörünün atılımı devam ediyor. Sektör, yeni ve yerli ürünler ortaya koyuyor. Gerek uçak gerek drone gerek helikopter gerek gemi gerek tank gerekse komuta kontrol sistemi imal eden BAYKAR ve BMC gibi dev firmalar, orijinal ürünler üretip 7 kıtaya satmak için yarışıyor. Savunma sanayiinde yüzde 70’e varan yerlilik oranını yukarıya taşımayı odağa alan bu firmalar ilerisi için umutlu.

Önemli imkân

Zira ithalatı sınırlayacak, ihracatı arttıracak bir hamle daha yapılıyor. Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kullanıma sunuluyor. Bu fonun yeni yatırımcıların sisteme girmelerine, ürünlerini dünyanın dört bir yanına tanıtıp ihraç etmelerine imkân tanıyacağı öngörülüyor. Savunma sanayii sektörü temsilcilerince Katılım Sermayesi Yatırım Fonu’nun dışa bağımlılığı aşağı çekeceğine işaret ediliyor.

Yatırım fonunun ithalat yerine ihracatı hedefleyen, ürünlerini hem içeride hem dışarıda tanıtıp satmayı esas alan girişimci adedini arttıracağı kaydediliyor.

Bu arada savunma sanayii start-up’larını fonlayacak olan kurumlardan birisi Vakıf Katılım, birisi ise Ziraat Katılım. Bu kurumların genel müdürleri, her platformda savunma sanayiine kuvvet katacak stratejik bir adım atıldığını dile getiriyorlar. Katılım Sermayesi Yatırım Fonu’yla start-up’ların ülke kalkınmasına katkılarını arttırmanın amaçlandığını vurguluyorlar. “50 milyon lira tutarında kaynak sunduğumuz fon sisteminin savunma sanayii alanındaki kritik teknolojik ihtiyaçlarımız konusunda dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağına, ülkemizin bölgesel bir güç haline gelmesine değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz” diyorlar.
Yeni Akit Gazetesi

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