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Savunmadaki kümelenme ihracatta örnek oldu

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Programı'ndan yararlanan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK), üyelerinin uluslararası alanda tanınmalarına ve ihracatlarını artırmalarına destek oluyor.

27 Kasım 2018 Salı 10:37
Savunmadaki kümelenme ihracatta örnek oldu

Savunma sanayisinde 140’tan fazla firmayı aynı çatı altında buluşturan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK), ihracat konusundaki çalışmalarıyla benzer organizasyonlara örnek gösterildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Programı kapsamında, ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetler destekleniyor.

ODTÜ Teknokent bünyesinde aktif olarak Ar-Ge yapan savunma sanayisi şirketlerini aynı çatı altında buluşturan TSSK de bu programdan yararlanarak üyelerinin uluslararası alanda tanınmalarına ve ihracatlarını artırmalarına destek oluyor. Proje kapsamında, şirketlerin ihracat kapasitelerini ve deneyimlerini artırmak, kümelenme faaliyetlerini destekleyerek uluslararası rekabet edebilirliklerini geliştirmek üzere eğitim/danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı desteğiyle uluslararası ticari alım heyetleri Türkiye’de ağırlanıyor, ülke ziyaretleri yapılıyor ve fuarlara katılım sağlanıyor.

5. Kümelenme Konferansı kapsamında, aktif 185 Ur-Ge projesi arasından 10 başarılı örnek seçildi. TSSK’nin ödülünü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:37
  1. Savunma sanayisi
  2. Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Programı
  5. ODTÜ Teknokent
  6. Ar-Ge
  7. TSSK
  8. 5. Kümelenme Konferansı
  9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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