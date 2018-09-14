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Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!

SOM Seyir Füzesinde kullanılmak üzere geliştirilen KTJ-3200 Turbojet motoru ile hem Türkiye’nin savunma alanındaki Fransa’ya ihtiyacı kalmayacak hem de satış engeli kalkacak. Üretime kasım ayında geçilmesi bekleniyor.

14 Eylül 2018 Cuma 15:06
Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!

 yeniakit.com.tr 

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi yapılan SOM Seyir Füzesinde kullanılmak üzere, Kale Arge tarafından geliştirilen ve testleri devam eden KTJ-3200 Turbojet motorunun, Kasım ayından itibaren SOM Füzesine entegre edilmesi bekleniyor.

FRANSA’YA İHTİYAÇ KALMAYACAK!

SOM seri üretiminde kullanılacak olan Turbojet Motor’un ve motora ait alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, testlerinin yapılması, teknoloji gösteriminin gerçekleştirilmesi, eğitim ve bakımı ile Teknik Veri Paketi (TVP) hazırlanmasını kapsayan “Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi” kapsamında üretilen motor, halihazırda SOM Füzesinin seri üretiminde kullanılan ve Fransa’dan tedarik edilen TR-40 Turbojet Motoru’nun yerini alacak.

HUKUKİ ENGEL KALKACAK

Ayrıca Türkiye, Rusya, ABD gibi ülkelerin de dahil olduğu 35 üyeye sahip Füze Teknolojileri Kontol Rejimine (MTCR) göre “MTCR’ye üye ülkeler, 300km menzil ve 500kg ağırlık değerini aşan harp başlığına sahip sistemleri (balistik füze, uydu fırlatma araçları, sondaj roketleri, seyir füzeleri,  hedef insansız hava araçları, keşif uçağı) ve bu sistemlerin kritik bileşenlerini (roket motorları, güdüm sistemleri, harp başlıkları vb.) başka bir ülkeye doğrudan veya dolaylı yoldan satamazlar, hibe edemezler ve kritik bileşenler yoluyla teknolojisini veremezler” şeklinde bir ifade mevcut. Savunmasanayist haberine göre;  Dolayısıyla yerli motor sayesinde SOM’da menzil arttırımının yolu hukuken açılıyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:06
  1. SOM Seyir Füzesi
  2. turbojet motor
  3. TÜBİTAK
  4. SAGE
  5. roketsan

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