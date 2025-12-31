  • İSTANBUL
Savunmada dev hamle: Aselsan, ASFAT ile 225 milyon euroluk anlaşma yaptı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Savunmada dev hamle: Aselsan, ASFAT ile 225 milyon euroluk anlaşma yaptı

Aselsan ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında imzalanan 225 milyon euroluk anlaşma; elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarik ve entegrasyonunu kapsarken, Türk savunma sanayisinde yerli teknoloji altyapısının güçlendirilmesi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Aselsan ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında deniz platformları savaş sistemlerine yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu kapsamında toplam tutarı 225.000.000 euro olan sözleşme imzalandı." ifadeleri yer aldı.

Sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ile 2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.

