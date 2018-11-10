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Savunma ürünleri MÜSİAD EXPO’da

“Meselemiz Türkiye” sloganıyla gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO'da ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı da (İDA) sergilenecek.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:05
Savunma ürünleri MÜSİAD EXPO’da

Bu yıl “Meselemiz Türkiye” sloganıyla yola çıkan ve 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO, farklı etkinliklere sahne olacak.

MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek, savunma ve havacılık sektörünün geliştirilmesine yönelik üretilen iş ve hizmetlerin ziyaretçilere anlatılacağı High Tech Port’ta ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı da (İDA) sergilenecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, High Tech Port’un büyüyerek devam edecek bir proje olduğunu, Türkiye’nin dünyada savunma sanayisinin liderlerinden biri olma iddiasının taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:05
  1. Meselemiz Türkiye
  2. CNR Expo İstanbul
  3. 17. MÜSİAD EXPO
  4. High Tech Port
  5. yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı da (İDA)
  6. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

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