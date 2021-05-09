Savunma sanayinde müthiş hamle! Türk topçusu artık daha hassas vuracak

Konuyla ilgili olarak ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılı içerisinde Mesafece Düzeltme Kiti’nin tasarım faaliyetleri yürütülerek ön prototipleri üretilmiş olup entegrasyon çalışmaları sonrası 2021 yılı içerisinde ilk atışlı testlerin icrası planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mesafece Düzeltme Kiti (MDK)

ASELSAN, topçu, havan vb. büyük kalibre mühimmatın vuruş hassasiyetini artırarak hassas bir şekilde hedefe yönlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, mühimmatın ilk hız ölçümünün yapılıp hızdaki sapma değerini kullanarak tapayla bütünleşik kanatçıkların belirlenen zamanda açılmasını sağlayan ve oluşan hava freni yoluyla mesafece düzeltme yapan Mesafece Düzeltme Kiti (MDK) geliştirilmektedir.

Obüs sistemlerini belki de dünyada en aktif şekilde kullanan ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hassas vuruş kabiliyeti için güdümlü mühimmatlara önem veriyor. Obüslerin hassas vuruş yeteneğinin geliştirilmesi için MDK gibi sistemlere ilave olarak, kanatlı yapıya ve güdüm sistemine sahip uzun menzilli mühimmatlarının da geliştirileceği tahmin edilmekte. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından T-155 FIRTINA Obüsü üzerinden 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler ateş altına alınabiliyor.

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