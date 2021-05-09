  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gönül Dağı’nda senariste seslendiler! O
İçişleri duyurdu! Öldürülen terörist sayısı yükseldi
Apple patlayan iPhone davası!
Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı
Teknoloji Savunma sanayinde müthiş hamle! Türk topçusu artık daha hassas vuracak
Teknoloji

Savunma sanayinde müthiş hamle! Türk topçusu artık daha hassas vuracak

Mesafece Düzeltme Kiti'nin (MDK) geliştirme faaliyetlerinde son aşamaya gelindi. MDK sayesinde Türk top, obüs ve havan sistemleri, daha hassas vuruş kabiliyetine sahip olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 13:13:00 -
Savunma sanayinde müthiş hamle! Türk topçusu artık daha hassas vuracak

Konuyla ilgili olarak ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılı içerisinde Mesafece Düzeltme Kiti’nin tasarım faaliyetleri yürütülerek ön prototipleri üretilmiş olup entegrasyon çalışmaları sonrası 2021 yılı içerisinde ilk atışlı testlerin icrası planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mesafece Düzeltme Kiti (MDK)

ASELSAN, topçu, havan vb. büyük kalibre mühimmatın vuruş hassasiyetini artırarak hassas bir şekilde hedefe yönlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, mühimmatın ilk hız ölçümünün yapılıp hızdaki sapma değerini kullanarak tapayla bütünleşik kanatçıkların belirlenen zamanda açılmasını sağlayan ve oluşan hava freni yoluyla mesafece düzeltme yapan Mesafece Düzeltme Kiti (MDK) geliştirilmektedir.

Obüs sistemlerini belki de dünyada en aktif şekilde kullanan ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hassas vuruş kabiliyeti için güdümlü mühimmatlara önem veriyor. Obüslerin hassas vuruş yeteneğinin geliştirilmesi için MDK gibi sistemlere ilave olarak, kanatlı yapıya ve güdüm sistemine sahip uzun menzilli mühimmatlarının da geliştirileceği tahmin edilmekte. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından T-155 FIRTINA Obüsü üzerinden 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler ateş altına alınabiliyor.

SavunmaSanayiST

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?
Yaşam

Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?

İstanbul’da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına video konferans üzerinden katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme t..
İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da Filistin'lilere saldırdı
Dünya

İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da Filistin'lilere saldırdı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı...
Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!
Gündem

Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!

Askeriyeye ekmek satan M.Y. adlı fırıncı, ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akıl almaz birr yöntem ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay