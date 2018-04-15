Savunma sanayinde dev hamle

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da yaptığı konuşmada; silah, tank, top, helikopter, İHA, SİHA, uydu sistemleri, roket ve füzeler gibi savunma sanayisiyle alakalı birçok ürünün yerli ve milli imkanlarla üretilebildiğini ifade etti.

''Savunma sanayisinde 2002 yılı itibarıyla yüzde 35 civarında olan yerlilik oranları, 2017 yılı sonu itibarıyla yüzde 65'lerin üzerine çıkmıştır. Bu, çok kritik bir nokta'' diyen Alpay, ''Dışarıya bağımlılıktan kurtulduğumuz gibi kısıtlanmadan, ambargoya uğramadan çok büyük işler yapıyoruz. Bunun en önemli somut iki göstergesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu'dur.'' şeklinde konuştu.

"Elazığ, önemli bir İHA üs merkezi olacak"

Elazığ'ın İHA'lar için önemli bir üst merkezi haline gelmesi noktasında adımlar atıldığını kaydeden Alpay, Bayraktar İHA'lar ile Elazığ'da bir üs oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

İkinci yılın sonunda bin civarında subay, astsubay ve uzman erbaş, Elazığ'a konuşlanmış olacak. Nitelikli pilot, pilot yardımcısı, teknik eleman, teknisyen gibi bin civarında rütbeli askeri personelimiz konuşlandırılacak.