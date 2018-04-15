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Savunma sanayinde dev hamle

Silah üreten ülkeler, satış yaptıkları ülkeleri zaman zaman ambargo ile tehdit edebiliyor. Son olarak bazı Batılı ülkelerin Türkiye'ye silah ambargosu uyguladığı gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ise, savunmada yerlilik oranının yüzde 65'lerin üzerine çıktığını söyledi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:55
Savunma sanayinde dev hamle

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da yaptığı konuşmada; silah, tank, top, helikopter, İHA, SİHA, uydu sistemleri, roket ve füzeler gibi savunma sanayisiyle alakalı birçok ürünün yerli ve milli imkanlarla üretilebildiğini ifade etti.

''Savunma sanayisinde 2002 yılı itibarıyla yüzde 35 civarında olan yerlilik oranları, 2017 yılı sonu itibarıyla yüzde 65'lerin üzerine çıkmıştır. Bu, çok kritik bir nokta'' diyen Alpay, ''Dışarıya bağımlılıktan kurtulduğumuz gibi kısıtlanmadan, ambargoya uğramadan çok büyük işler yapıyoruz. Bunun en önemli somut iki göstergesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu'dur.'' şeklinde konuştu.

"Elazığ, önemli bir İHA üs merkezi olacak"

Elazığ'ın İHA'lar için önemli bir üst merkezi haline gelmesi noktasında adımlar atıldığını kaydeden Alpay, Bayraktar İHA'lar ile Elazığ'da bir üs oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

İkinci yılın sonunda bin civarında subay, astsubay ve uzman erbaş, Elazığ'a konuşlanmış olacak. Nitelikli pilot, pilot yardımcısı, teknik eleman, teknisyen gibi bin civarında rütbeli askeri personelimiz konuşlandırılacak.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:55
  1. Elazığ

YORUM YAZ

  • AlihaydarAlihaydar1 gün önce
    Mevlüt senin ataların80 senede 0/0 35 yapmış. Bizim desteklediğimiz kişiler 15 yılda30 eklemişler Matematiksel düşünürsek 15 yıl sonra inşaallah 0/0 95 oluyor. Sen 15 yıl daha muhaliflikyapıcan
  • mevlütmevlüt1 gün önce
    %65 hikaye....%100 olmak zorrunda....65 iken 35 olmazsa sizin 65 iniz ne işe yarar çöpe atmaktan başka.....%100 olmak zorundadır...ve çeşitli olmak zorundadır...özellikle füzeleri gönderen gemi veya denizaltılara geri gönderen bir teknoloji geliştirmek zorundasınız....yoksa hepsi hikaye....herif gelir seni tehdit eder....dediğini ypatıırr....
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