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Teknoloji

Savunma sanayinde büyük şahlanış! Türkiye bu alanda dünyada söz sahibi olacak

Yerli ve milli imkanlarla ürettiği ürünlerle savunma sanayinde adeta şaha kalkan Türkiye çeşitli bölgelerde düzenlediği operasyonlarla dünya çapında adından söz ettiriyor. Öte yandan Türkiye tank motoru üretiminde de dünyada söz sahibi olmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:54:00 -
Savunma sanayinde büyük şahlanış! Türkiye bu alanda dünyada söz sahibi olacak

Savunma sanayinde büyük oranda yerlilik payına ulaşan Türkiye dünya çapında adından söz ettiriyor. Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi TÜMOSAN, Konya'daki fabrikasında yılda 45 bin traktör, 75 bin motor üretebilme kapasitesine sahip. Tesis, sahip olduğu bilgi birikimini savunma sanayiinde de aktif olarak kullanıyor.

Firma, motor üretiminde yüzde 55-65 arasında olan yerlilik oranını yakın bir gelecekte yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler veren TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Özellikle zırhlı araçlar, bu araçlarla ilgili motor, transmisyon, aks ve güç grubu konularında çalışma yaparak savunma sanayiine katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık yüzde 20 ile 50 arasında finansman katkısı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin tank motoru üretiminde de dünyada söz sahibi olması hedefleniyor.

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